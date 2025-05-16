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Стало известно, какой из выходных дней станет более теплым: прогноз от метеорологов

В пятницу и в ближайшие дни Пермский край окажется под влиянием смещающегося циклона с Каспийского моря. Из-за него ожидаются усиление ветра и обильные дожди.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Во второй половине дня, в пятницу, 16 мая, будет наблюдаться усиление ветра. Порывы в районе Перми могут достигать 15-20 м/с. По данным ГИС-центра ПГНИУ, на севере региона пройдут умеренные дожди (до 5-7 мм осадков), а по центральным районам — кратковременные ливни с сильными порывами ветра. Возможны грозы.

Погоду 17 и частично 18 мая будет определять промежуточный гребень, который сформируется в тылу этого циклона. В ночь на 17 мая столбик термометра окажется на отметке +3…+8˚С в крае и около +5…+7˚С в Перми.  Днем потеплеет до +13…+18˚С, в Перми до +17˚С. Ночь на воскресенье, 18 мая, тоже будет прохладно: +3…+8˚С, на севере и востоке до 0˚С. Зато дневное потепление окажется более сильным: в Перми около +20˚С, по краю до +17…+22˚С. Но в то же время может усилиться облачность, а во второй половине дня и вечером есть вероятность гроз на западе и юго-западе региона.

В начале следующей недели тот же циклон, который называют «Каспиец», может принести очередные обильные дожди. По прогнозам метеорологов, за два дня выпадает до 20 мм. В таком случае май 2022 года станет первым за 18 лет с существенным избытком осадков в Пермском крае.

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