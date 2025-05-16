Более 160 камер на остановках подключат к системе видеонаблюдения, распознающей лица

В течение двух лет к Единой системе видеонаблюдения Пермского края планируют подключить 161 камеру. Все они находятся на остановках общественного транспорта: от «1905 года» до «Юнгородка».
Одни камеры должны подключить к системе с даты заключения контракта, другие — с 1 декабря 2026 года. В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что все камеры должны быть подключены к концу 2027 года. На подключение, а также обеспечение трансляции видеопотока в Единую систему, намерены выделить 12,5 млн рублей.
К Единой системе видеонаблюдения в Пермском крае подключено около 3,5 тыс. камер. Они умеют «распознавать лица. Такие устройства работают в МФЦ, аэропорту, на вокзалах и других общественных местах региона. Удаленный доступ к ним имеют правоохранительные органы, МЧС и администрации.
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