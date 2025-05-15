Кунгурская ледяная пещера закрывается на неопределенный срок

Российское агентство по недропользованию 15 мая отозвало лицензию у ООО «Сталагмит-Экскурс». Она была бессрочной, и начала действовать с 2006 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в министерстве природных ресурсов Пермского края были обеспокоены состоянием Кунгурской ледяной пещеры. По словам главы ведомства, владелец без технической документации вносит в пещеру конструктивные изменения, пробивает тоннели и строит стены и колонны.

По данным «Коммерсанта», сотрудники Росприроднадзора и минприроды провели проверку и обнаружили нарушения природного законодательства. У оператора пещеры потребовали устранить их, но этого не произошло.

Информационный обзор редакции.