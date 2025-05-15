Кунгурская ледяная пещера закрывается на неопределенный срок

Оператор Кунгурской ледяной пещеры, компания «Сталагмит-Экскурс», объявила о ее закрытии на неопределенный срок. Экскурсионную деятельность в Кунгурскую пещеру намерены прекратить с 20 мая.
Российское агентство по недропользованию 15 мая отозвало лицензию у ООО «Сталагмит-Экскурс». Она была бессрочной, и начала действовать с 2006 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в министерстве природных ресурсов Пермского края были обеспокоены состоянием Кунгурской ледяной пещеры. По словам главы ведомства, владелец без технической документации вносит в пещеру конструктивные изменения, пробивает тоннели и строит стены и колонны.
По данным «Коммерсанта», сотрудники Росприроднадзора и минприроды провели проверку и обнаружили нарушения природного законодательства. У оператора пещеры потребовали устранить их, но этого не произошло.
Информационный обзор редакции.
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