В Пермь прилетел бывший президент РФ Дмитрий Медведев

В Пермь 14 мая прилетел бывший президент РФ, а сейчас зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Кортеж политика засняли на шоссе Космонавтов.
По данным местных СМИ, цель Дмитрия Медведева — выездное заседание Совбеза, в котором примут участие руководители оборонных компаний Прикамья. Планируется, что он посетит Пороховой и Мотовилихинский заводы, а также «Машиностроителя».
Как сообщает 59.RU, из-за приезда бывшего президента в Пермь на онлайн-картах исчезли заводы.
Информационный обзор редакции.
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