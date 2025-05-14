В Пермь прилетел бывший президент РФ Дмитрий Медведев

По данным местных СМИ, цель Дмитрия Медведева — выездное заседание Совбеза, в котором примут участие руководители оборонных компаний Прикамья. Планируется, что он посетит Пороховой и Мотовилихинский заводы, а также «Машиностроителя».

Как сообщает 59.RU, из-за приезда бывшего президента в Пермь на онлайн-картах исчезли заводы.

Информационный обзор редакции.