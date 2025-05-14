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В Пермь прилетел бывший президент РФ Дмитрий Медведев

В Пермь 14 мая прилетел бывший президент РФ, а сейчас зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Кортеж политика засняли на шоссе Космонавтов.

Дмитрий Медведев/Telegram

По данным местных СМИ, цель Дмитрия Медведева — выездное заседание Совбеза, в котором примут участие руководители оборонных компаний Прикамья. Планируется, что он посетит Пороховой и Мотовилихинский заводы, а также «Машиностроителя». 

Как сообщает 59.RU, из-за приезда бывшего президента в Пермь на онлайн-картах исчезли заводы. 

Информационный обзор редакции.

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