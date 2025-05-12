В Перми может появиться площадь Трудовой доблести

Площади Карла Маркса предложили дать новое название — площадь Трудовой доблести. Это связано со званием города и соответствующей стелой, которую установили там же несколько лет назад.

Ранее на доме, напротив площади Карла Маркса, установили огромную надпись «Пермь — город трудовой доблести». В апреле в совет топонимике приходило предложение о переименовании остановок «Площадь Карла Маркса».