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В Перми может появиться площадь Трудовой доблести

Площадь Карла Маркса в Перми могут переименовать. Соответствующее предложение поступило в общественный совет по топонимике.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Площади Карла Маркса предложили дать новое название — площадь Трудовой доблести. Это связано со званием города и соответствующей стелой, которую установили там же несколько лет назад.

Ранее на доме, напротив площади Карла Маркса, установили огромную надпись «Пермь — город трудовой доблести». В апреле в совет топонимике приходило предложение о переименовании остановок «Площадь Карла Маркса».

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