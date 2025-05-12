Названа дата завершения отопительного сезона в Перми

Теплоснабжающие организации приступают к последовательной остановке оборудования. Но при этом должна остаться возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы, если температура воздуха будет +8°С.

Теперь коммунальные службы начинают готовиться к следующему отопительному сезону. В пресс-службе городской администрации объяснили, что после того, как объекты генерации, насосные станции и ЦТП переведут на летний режим работы, теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка. Она нужна для своевременного выявления и устранения дефектов.