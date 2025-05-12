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Названа дата завершения отопительного сезона в Перми

Отопительный сезон 2024-2025 в Перми закончится уже 13 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава города, его уже разослали городским ТСЖ и УК.

Freepik

Теплоснабжающие организации приступают к последовательной остановке оборудования. Но при этом должна остаться возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы, если температура воздуха будет +8°С.

Теперь коммунальные службы начинают готовиться к следующему отопительному сезону. В пресс-службе городской администрации объяснили, что после того, как объекты генерации, насосные станции и ЦТП переведут на летний режим работы, теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка. Она нужна для своевременного выявления и устранения дефектов.

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