Метеорологи рассказали, что погода на этой неделе будет теплой и устойчивой

Период дождливой погоды в Пермском крае, который начался с 27 апреля, подходит к концу. Теперь количество осадков вернется к норме. Дожди на этой неделе будут, но в середине недели. Снизится уровень воды в реках Пермского края, кроме Вишеры и Камы в Соликамском районе. По данным ГИС-центра ПГНИУ, погода станет более устойчивой, без резких колебаний температуры и почти без заморозков. Средняя температура воздуха за неделю примерно на 1° будет выше нормы.
В понедельник, 12 мая, на погоду в Пермском крае будет влиять циклон «Юрген». Днем столбик термометра окажется на отметке +15…+18°С на большей части края. Чуть прохладнее только на севере и на востоке, а на северо-западе возможны небольшие дожди.
Вторник, 13 мая, тоже будет без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра будет на отметке +2…+7°С, в Перми около +5°С. Днем воздух прогреется до +14…+19°С по краю и +16…+18°С в Перми. В среду, 14 мая, ситуация существенно не изменится. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +14…+19°С. На севере региона будет теплее, чем на юге.
В четверг на большей части Пермского края пройдут осадки. Метеорологи говорят, что пока сложно оценить где именно и сколько выпадет. Предполагается, что особенно сильные дожди (до 20 мм) ожидаются на востоке региона. Во второй половине 15 мая ожидается прояснение и потепление до +17…+19°. Ночь на четверг будет теплой: +7…+12°С. В пятницу, 16 мая, с запада начнет поступать более холодная и неустойчивая воздушная масса. Она принесет похолодание на севере: ночью около +3…+8°С, днем около +15…+19°С.
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