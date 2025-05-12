Метеорологи рассказали, что погода на этой неделе будет теплой и устойчивой

В понедельник, 12 мая, на погоду в Пермском крае будет влиять циклон «Юрген». Днем столбик термометра окажется на отметке +15…+18°С на большей части края. Чуть прохладнее только на севере и на востоке, а на северо-западе возможны небольшие дожди.

Вторник, 13 мая, тоже будет без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра будет на отметке +2…+7°С, в Перми около +5°С. Днем воздух прогреется до +14…+19°С по краю и +16…+18°С в Перми. В среду, 14 мая, ситуация существенно не изменится. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +14…+19°С. На севере региона будет теплее, чем на юге.

В четверг на большей части Пермского края пройдут осадки. Метеорологи говорят, что пока сложно оценить где именно и сколько выпадет. Предполагается, что особенно сильные дожди (до 20 мм) ожидаются на востоке региона. Во второй половине 15 мая ожидается прояснение и потепление до +17…+19°. Ночь на четверг будет теплой: +7…+12°С. В пятницу, 16 мая, с запада начнет поступать более холодная и неустойчивая воздушная масса. Она принесет похолодание на севере: ночью около +3…+8°С, днем около +15…+19°С.