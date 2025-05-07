Набережную в районе «Счастья не за горами» начало затапливать

Ранее появилась информация о том, что «Счастье не за горами» в Перми все же может затопить. Изначально таких прогнозов не было, но сильнейший снегопад изменил паводковую ситуацию. Спуск воды на КамГЭС начался 1 мая: после двухлетнего транзитного пропуска открылись все 23 затвора водосливной плотины.

В ближайшие дни приток к створу КамГЭС увеличится, а вместе с ним и сбросные расходы, поэтому уровень воды в районе «Счастья» вырастет, передает Ura.ru со ссылкой на руководителя Камского БВУ Александра Михайлова. Частично арт-объект уйдет под воду, но полностью вряд ли.

Информационный обзор редакции.