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Набережную в районе «Счастья не за горами» начало затапливать

Из-за повышения уровня воды в Каме в Перми начало подтапливать набережную в районе надписи «Счастье не за горами». Сам арт-объект, впрочем, под воду пока не ушел, а доступ к нему открыт.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Ранее появилась информация о том, что «Счастье не за горами» в Перми все же может затопить. Изначально таких прогнозов не было, но сильнейший снегопад изменил паводковую ситуацию. Спуск воды на КамГЭС начался 1 мая: после двухлетнего транзитного пропуска открылись все 23 затвора водосливной плотины.

В ближайшие дни приток к створу КамГЭС увеличится, а вместе с ним и сбросные расходы, поэтому уровень воды в районе «Счастья» вырастет, передает Ura.ru со ссылкой на руководителя Камского БВУ Александра Михайлова. Частично арт-объект уйдет под воду, но полностью вряд ли.

Информационный обзор редакции.

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