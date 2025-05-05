Более миллиона цветов будут украшать город в этом году

По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, 35 м2 городского пространства превратят в живописные цветники. На большинстве из них появятся однолетние растения, среди них: классические петунии и бегонии, новенькие в этом сезоне астры, плектрантусы, бакопы, космеи, а также необычные дихондры, колеусы и декоративную капусту.

В этом сезоне начнут использовать вертикальное озеленение с использованием декоративно-лиственных и цветущих растений. В начале мая будут высаживать морозоустойчивые однолетники, а уже с середины мая по начало июня — остальные.