Более миллиона цветов будут украшать город в этом году

В Перми в 2025 году высадят более миллиона цветов. Особое внимание планируют уделить композициям в честь 80-летия Победы. Они появятся на эспланаде, у Воинского кладбища, на Комсомольском проспекте.
По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, 35 м2 городского пространства превратят в живописные цветники. На большинстве из них появятся однолетние растения, среди них: классические петунии и бегонии, новенькие в этом сезоне астры, плектрантусы, бакопы, космеи, а также необычные дихондры, колеусы и декоративную капусту.
В этом сезоне начнут использовать вертикальное озеленение с использованием декоративно-лиственных и цветущих растений. В начале мая будут высаживать морозоустойчивые однолетники, а уже с середины мая по начало июня — остальные.
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