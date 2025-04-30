Известно, какой ждать погоды в Пермском крае в первые дни мая

В четверг, 1 мая, через север Пермского края будет смещаться циклон. Он принесет кратковременные дожди со снегом и мокрым снегом. Из-за этого на севере снова установится снежный покров. Ночью температура воздуха будет на уровне 0…+5°С, ночью на севере до -5°С. Днем на юго-востоке потеплеет до +10°С. В Перми в течение суток +3…+5°С.

2 мая ночью разовьется барический гребень: ветер стихнет, небольшие осадки выпадут на юго-востоке Пермского края. Температура воздуха будет на уровне -7...-2°С, в Перми -3°С. Днем будет приближаться очередной циклон, который обеспечит выпадение дождей на юге. До Перми они доберутся к вечером. Будет ветрено: 7-12 м/с. Днем максимальная температура составит +6…+11°С, в Перми около +8°С.

В субботу, 3 мая, будет дождливо, на севере с мокрым снегом. В Перми ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6–11 м/с. Температура воздуха ночью будет на уровне -1…+4°С, в Перми около +3°С. Днем ожидается +8…+13°С, в Перми +9…+11°С.

В воскресенье, 4 мая, ночью еще будут дожди. Днем ветер усилится до 15-17 м/с. Ночью температура воздуха будет на уровне +1…+6°С, в Перми около +4°С. Днем потеплеет до +11…+16°С, в Перми +11…+13°С.