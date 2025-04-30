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«Счастье не за горами» все-таки может затопить во время паводка

Арт-объект «Счастье не за горами» на набережной в Перми оказался под угрозой подтопления в 2025 году. Причина — корректировки погоды в развитии паводка.

Катерина Кравцова

«Складывающаяся гидрологическая паводковая обстановка такова, что резко увеличился приток к створу Камского гидроузла (природа пошутила с недавним очень обильным снегопадом), и Камская ГЭС в праздничные дни переходит к пропуску весеннего половодья через водосливную плотину. Величина этих сбросов воды дает уверенность в том, что арт-объект затопит», — цитирует издание «Текст» руководителя Камского БВУ Александр Михайлов.

Напомним, 28 апреля в Пермском крае выпало огромное количество осадков. Например, в Перми снегопад стал самым сильным в XXI веке.

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