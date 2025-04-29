Прошел первый полет самолета МС-21 с пермскими двигателями

Самолет был в воздухе 1 час 15 минут. Он достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс м. По данным пресс-службы Ростеха, во время полета тестировали авионику РФ, системы электроснабжения и кондиционирования. На лайнере, который выполнял полет 29 апреля, заменили часть иностранных систем. Сейчас у самолета российский комплeкс бортового радиоэлeктронного оборудования, а также свeтотехнику и пульты самолeтных систем.

«МС-21 призван заменить "боинги" и "эйрбасы" в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту. В сочетании с двигателями ПД-14 нашей ОДК это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и хорошую экономику для авиакомпаний. Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Информационный обзор редакции.