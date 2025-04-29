В цифрах: известно, сколько техники и людей убирали последствия снегопада ночью

Также на улицах Перми трудились более 170 рабочих: они очищали тротуары, лестницы и пешеходные зоны. По данным пресс-службы городской администрации, за ночь дороги и тротуары обработали 397 тоннами «Галита» и 46 тоннами «Бионорда». По поручению мэра в городе должны усилить уборку и вывоз снега, расчищать парковочные карманы и тротуары.

Напомним, прошедший снегопад в Перми назвали самым сильным в XXI веке: случился коллапс с общественным транспортом, цены на такси взлетели, а аэропорт закрыли почти на 16 часов. По данным на утро 29 апреля, высота снежного покрова в городе достигла 33 см.