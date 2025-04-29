18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Метеорологи: прошедший снегопад в Перми стал самым сильным в XXI веке

По данным ГИС-центра ПГНИУ на утро 29 апреля, высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой: в Лысьве 37 см, в Перми 33 см, в Кунгуре 30 см. В краевой столице выпало 88% от месячной нормы осадков — этот снегопад стал самым сильным в Перми в XXI веке.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Из-за аномального снегопада в городе второй день продолжается транспортный коллапс. 29 апреля рано утром в городе были отмечены пробки в 8 баллов. К слову, 28-го они достигли 10 баллов. По данным департамента транспорта, несколько автобусов не доезжали до конечной станции: у №36 возникли сложности с подъемом на Вышку, №32 не мог проехать на участок, а №81 — до нескольких остановок.

Ночью в социальных сетях мэр публиковал видео с рейдов по районам. «Лично проверяю, как работает дорожная техника, убирая последствия аномального снегопада, которого в нашем городе не было уж точно более 10 лет. Все подрядчики в каждом районе работают и будут работать всю ночь. Делаем все, чтобы устранить последствия как можно скорее», — отметил Эдуард Соснин.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: