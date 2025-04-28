На улицы вывели дорожную технику для уборки последствий снегопада

Техника уже начала убирать и обрабатывать дороги, а также прометать тротуары. «Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю», — посоветовал глава города Эдуард Соснин в телеграм-канале.

По данным Пермского ЦГМС, за 36 часов в Пермском крае выпадает 70-120% от месячной нормы осадков.