Метеорологи рассказали, что в выходные стоит ждать похолодания

В пятницу, 25 апреля, медленно смещающий фронтальный раздел принесет кратковременные дожди, а в отдельных районах в сопровождении гроз и порывистого ветра до 14 м/с. Днем температура воздуха будет на уровне +8…+13°С, в Перми 10…12°С. На крайнем юге столбик термометра будет на отметке +15…+20°С.

В ночь на субботу, 26 апреля, будет ветрено: 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха опустится до +3…+8°С, на севере до -2°С, в Перми +4…+6°С. День будет теплым: до +16…+21°С, в Перми около +17°С, на севере +8…+13°С.

В воскресенье, 27 апреля, холодный фронт будет медленно смещаться с запада на восток. Он принесет умеренные дожди, на севере они будут сопровождаться мокрым снегом, а на юге — грозами. Будет ветрено, порывы могут достигать 15 м/с. Ночью столбик термометра на отметке 0…+5°С, в Перми +2…+4°С. Днем теплее, но незначительно: +4…+9°С, в Перми +4…+6°С, на юго-востоке до +14°С.