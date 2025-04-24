16 городских фонтанов готовят к запуску

Специалисты прочищали форсунки, устанавливали и подключали насосы, заполняли систему водой, тестировали акустику. Затем проводили тестовые запуски. Если температура воздуха в Перми останется положительной, то по традиции 1 мая городские фонтаны начнут работать. В этом году их будет 16.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в будни фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздники — с 09:00 до 01:00. Светомузыкальные представления планируются каждый день: у фонтана перед Театром-Театром с 21:45 до 22:00, а перед зданием Заксобрания — с 22:45 до 23:00.