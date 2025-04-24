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16 городских фонтанов готовят к запуску

Пермь готовится к сезону фонтанов. С 5 октября по 15 апреля они были законсервированы для сохранности оборудования. В этом году из-за теплой погоды к проверке и пуско-наладочным работам приступили в начале апреля.

Пресс-служба администрации Перми

Специалисты прочищали форсунки, устанавливали и подключали насосы, заполняли систему водой, тестировали акустику. Затем проводили тестовые запуски. Если температура воздуха в Перми останется положительной, то по традиции 1 мая городские фонтаны начнут работать. В этом году их будет 16.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в будни фонтаны будут работать с 12:00 до 00:00, а в выходные и праздники — с 09:00 до 01:00. Светомузыкальные представления планируются каждый день: у фонтана перед Театром-Театром с 21:45 до 22:00, а перед зданием Заксобрания — с 22:45 до 23:00.

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