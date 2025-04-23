За три часа температура воздуха упала на 17,8 градуса

На нескольких метеостанциях температура воздух превысила +24ºС: в Осе, Кунгуре, Чернушке, Оханске.

За три часа из-за прохождения холодного фронта температура воздуха упала на 15-20 градусов. В Перми столбик термометра с 17:00 до 20:00 опустился с +23,8ºС до +4,8ºС, в Верещагино с +23,6ºС. до +3,8ºС, в Чермозе после дневного тепла пошел снег.

Больше всего осадков, в основном в виде мокрого снега, было в Гайнах (12 мм), Чердыни (14 мм). Порывы ветра в Пермском крае достигали 16-18 м/с.