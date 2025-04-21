Пермь претендует на звание «Культурная столица России — 2027»: голосование уже началось!

Кроме Перми, на звание «Культурная столица России — 2027» претендуют Сочи, Челябинск, Ульяновск, Сыктывкар, Гатчина, Кострома, Кемерово, Воронеж. Всего в списке 19 участников.

Голосование за финалистов продлится на портале «Госуслуги» до 5 декабря. Затем восемь городов должны будут показать свои информационно-творческие презентации на итоговом мероприятии. 14 декабря 2025 года назовут победителя, который станет культурной столицей России в 2027 году.

Впервые в таком формате выбирали города три раза. В 2024 году статус «Культурная столица России» был у Нижнего Новгорода, сейчас — у Грозного, а в 2026-м году его получит Омск.

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