Известно, когда ждать пика температурных контрастов с разницей в 20 градусов

В понедельник, 21 апреля, прогреву помешает облачность, хотя к вечеру большая часть региона будет в тропической воздушной массе. На юге Пермского края ожидается +15…+20ºС, в районе Чайковского до +22ºС, на севере всего +6…+11ºС. Во второй половине дня могут быть грозы в центральном и южном районах Пермского края.

Ночь на вторник будет теплой на юге, ожидается 8…+13ºС, на севере до +3ºС, в Перми +10…+12ºС. Днем на север начнет поступать более холодный воздух, а на юге начнет прогреваться тропическая воздушная масса. 22 апреля в Перми к середине дня потеплеет до +22 ºС, на юге +21…+23ºС, но вместе с тем усилится ветер с порывами до 15-17 м/с. В то же время на севере Пермского края пройдут дожди с мокрым снегом, а столбик термометра будет на отметке +1…+4ºС. К вечеру в Перми и на юге начнется похолодание, а также осадки.

В ночь на среду, 23 апреля, на север и восток края придут заморозки до -3…-5ºС, на юге +3…+5ºС, в Перми около 0ºС. Днем погоду будет определять антициклон: на севере ожидается +5…+8ºС, на юге до +13…+15ºС, в Перми до +10ºС.

В четверг, 24 апреля, ожидается вынос тепла, который затронет в основном южные районы Пермского края. Днем потеплеет до +20…+23ºС, в Перми около +20ºС, на севере не выше +9…+14ºС. Пройдут дожди, которые будут способствовать активному таянию снега, есть вероятность гроз, в том числе в Перми.

В ночь на пятницу, 25 апреля, температурный контраст уменьшится. Ночью ожидается 0…-2ºС на севере, +12ºС на юге, в Перми +5ºС. Днем в большинстве районов ожидается +7…+12ºС, только на крайнем юге до +20ºС. Зона дождей с вероятными грозами будет смещаться днем в пятницу