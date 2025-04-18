В ожидании выходных: в Пермском крае потеплеет до +20 градусов и выше

В пятницу, 18 апреля, днем на севере и востоке края пройдут снегопады — до 5-8 мм осадков при температуре воздуха не выше 0ºС. На юго-запад начнет поступать теплый воздух, к вечеру потеплеет до +13…+15ºС.В Перми к вечеру потеплеет до +8…+10 ºС.

Заток тропического воздуха будет распространяться с запада на восток в ночь на субботу, 19 апреля. Ночью столбик термометра будет на отметке +3…+8ºС, холодно только на востоке до 0…-2ºС. Днем начнется резкое потепление, но вместе с тем усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 15 м/с. Пик потепления придется на вечер субботы: на юге и западе края воздух прогреется до +20…+22ºС, в Перми ожидается до +20ºС, на востоке и севере — около +15ºС.

Ночью с севера будет надвигаться холодный фронт с дождями, могут быть грозы. На большей части Пермского края ночь на воскресенье, 20 апреля, окажется очень теплой: +10…+14ºС. А днем холодный фронт будет смещаться с севера на юг, формируя большой температурный контраст: если на юге будет +20…+22ºС, то на севере +2…+5ºС с дождем. В Перми резкое похолодание с +20ºС до +5ºС будет в середине дня, а на юге вечером. В воскресенье есть вероятность гроз на юге и в Перми.

В ночь на понедельник, 21 апреля, в Пермском крае похолодает на севере и востоке края до -3…-8ºС, на юге ожидается до +3…+6ºС с небольшими дождями. Но на регион опять будет надвигаться теплый фронт.