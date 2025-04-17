Теперь в городе будут мыть не только остановки, но и фасады домов

Раньше фасады домов в Перми очищали только от граффити и объявлений. Но теперь их станут мыть от пыли и грязи, которые накопились за зиму, рассказал глава города Эдуард Соснин в эфире радио «Спутник». Такой тип уборки будет щадящим — это важно для сохранения отделки фасадов зданий.

Напомним, 19 апреля в Перми пройдет традиционный общегородской субботник. Уборку планируют провести в том числе на берегах малых рек.