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Теперь в городе будут мыть не только остановки, но и фасады домов

В Перми с наступлением теплой погоды начнут мыть не только остановки и улицы, но и фасады домов. Не всех, а тех, что находятся на центральных улицах: Сибирской, Ленина и Комсомольском проспекте.

Пресс-служба администрации Перми

Раньше фасады домов в Перми очищали только от граффити и объявлений. Но теперь их станут мыть от пыли и грязи, которые накопились за зиму, рассказал глава города Эдуард Соснин в эфире радио «Спутник». Такой тип уборки будет щадящим — это важно для сохранения отделки фасадов зданий.

Напомним, 19 апреля в Перми пройдет традиционный общегородской субботник. Уборку планируют провести в том числе на берегах малых рек.

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