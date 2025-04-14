В районе манежа «Спартак» на три месяца закрывают улицу для проезда

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили, что движение транспорта в районе «Спартака» будет прекращено для обеспечения безопасности движения во время строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

Ограничения проезда на улице Рабочая в Перми будут действовать до 16 июня 2025 года.