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В районе манежа «Спартак» на три месяца закрывают улицу для проезда

В Перми с 15 апреля закрывают улицу Рабочая в районе легкоатлетического манежа «Спартак». Ограничения вводят на участке от улицы Академика Вавилова до дома №5 на Рабочей.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили, что движение транспорта в районе «Спартака» будет прекращено для обеспечения безопасности движения во время строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

Ограничения проезда на улице Рабочая в Перми будут действовать до 16 июня 2025 года.

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