Температурные качели и самый ветреный день в году: метеорологи рассказали о погоде на этой неделе

В понедельник, 14 апреля, днем будет еще прохладно, но к вечеру ожидается прояснение, воздух начнет прогреваться. В итоге на востоке региона столбик термометра будет на отметке +2…+4 ºС, а на юго-западе около +8 ºС, в Перми до +5…+7˚ и без осадков.

Во вторник, 15 апреля, с запада начнет распространяться умеренно-теплая воздушная масса. Ночь будет умеренно холодной: -3…+2ºС по краю и около 0ºС в Перми. Днем потеплеет до +10…+15ºС по краю и +12…+14˚ в Перми. Будет ветрено, с порывами до 15 м/с. На севере к вечеру пройдет небольшой дождь, в остальных районах без осадков.

Ночью и утром в среду, 16 апреля, через Пермский край будет проходить холодный фронт с небольшими дождями, на востоке их ожидается больше. Днем начнется вторжение арктического воздуха. Северо-западный ветер усилится, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Как отмечают метеорологи, этот день претендует стать самым ветреным с начала года. На востоке региона начнется снегопад, столбик термометра будет не выше +3…+5 ºС, в том числе на севере, а на юге потеплеет до +12…+14ºС. Вечером на всей территории Пермского края будет не выше +2ºС.

В ночь на четверг, 17 апреля, похолодает до -1…-6 ºС, в Перми до -1…-3ºС. На территории региона увеличится температурный контраст: если на востоке днем будет около 0ºС, то на юго-западе около +12ºС и в Перми +5ºС. В этот день могут пройти ливневые осадки в виде мокрого снега, а на востоке ожидается еще и сильный ветер до 15 м/с.

В ночь на пятницу, 18 апреля, установится безветренная малооблачная погода: на востоке края температура воздуха опустится до -8...-10ºС, на остальной территории 0…-5ºС, в Перми -2…-4ºС. Днем за счет поступления теплого воздуха с запада потеплеет: воздух прогреется до +7…+12ºС.