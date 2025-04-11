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Начались репетиции торжественного прохождения войск для парада 9 Мая

Начались репетиции торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Военнослужащие и курсанты, которые будут участвовать в параде 9 Мая, работают над чеканкой шага и построением.

Пресс-служба администрации Перми

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что тренировки проходят на плацу Пермского военного института. В апреле планируется три репетиции, направленные на оттачивание строевых навыков и слаженность действий.

В мае репетиции планируются на Октябрьской площади, где и состоится парад. Они пройдут вместе с артистами, которые задействованы в театрализованном прологе перед прохождением войск. Также в репетиции будет участвовать часть военной техники.  

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