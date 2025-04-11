В конце мая начнется ремонт ротонды в Райском саду

В техническом задании указано, что в списке работ — расчистка поверхностей купола, колонн, основания и лестницы. Их нужно будет оштукатурить, окрасить и покрыть огнебиозащитой. На ремонт из бюджета готовы выделить 2,5 млн рублей. Закончить его должны к концу июля 2025 года.

Отметим, ротонду в Райском саду установили в 2010 году. Она считается «младшей сестрой» той, что стоит в парке им. Горького, но у нее меньше колонн — всего 8. В последний раз ее ремонтировали в 2020 году.