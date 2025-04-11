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Тропических птиц готовят к переезду в новый зоопарк на Нагорном

К переезду на территорию нового зоопарка на Нагорном стали готовить тропических птиц. Вольеры для них уже готовы, их ввели в эксплуатацию в середине февраля.

Пермский зоопарк/ВКонтакте

В новый зоопарк планируют перевести более 20 особей шести видов. Среди них: двурогие калао, гвинейские и фиолетовые турако, зеленый и черногорлый арасари, черноклювый тукан-ариэль и венценосные голуби, сообщает РБК со ссылкой на министерство культуры.

Точные сроки открытия нового зоопарка в Перми пока так и не называют, объясняя, что оно состоится после передачи объектов и получения лицензии. За несколько лет, с 2017 года, когда возобновились активные работы по строительству, на территорию нового зверинца переехали более 300 животных.

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