Тропических птиц готовят к переезду в новый зоопарк на Нагорном

В новый зоопарк планируют перевести более 20 особей шести видов. Среди них: двурогие калао, гвинейские и фиолетовые турако, зеленый и черногорлый арасари, черноклювый тукан-ариэль и венценосные голуби, сообщает РБК со ссылкой на министерство культуры.

Точные сроки открытия нового зоопарка в Перми пока так и не называют, объясняя, что оно состоится после передачи объектов и получения лицензии. За несколько лет, с 2017 года, когда возобновились активные работы по строительству, на территорию нового зверинца переехали более 300 животных.