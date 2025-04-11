Начавшееся 10 апреля похолодание останется на выходные

В пятницу, 11 апреля, днем ожидается до +3...+8°С по краю и в пределах +5...7°С в Перми. В ночь на 12 апреля температура воздуха будет в пределах 0...-5°С. Днем начнет поступать более теплая воздушная масса: воздух прогреется до +6...+11°С по краю, в Перми можно ждать около +10°С. Но будет ветер юго-западного направления с побывали до 15-17 м/с.

В ночь на воскресенье, 13 апреля, с запада на восток пройдет холодный фронт с осадками в виде мокрого снега. Они будут слабыми и умеренными, но на севере и северо-западе снежный покров прибавится до 2-4 см. Ночью температура воздуха будет в районе 0°С, а на северо-западе до -3°С. Днем столбик термометра поднимется до +3°С в Перми, будет идти мокрый снег. На севере не выше +2°С, а на юге около +7°С.

В начале недели, 14 апреля, сохранится влияние умеренно холодной воздушной массы, которая начнет прогреваться днем, а значительное потепление можно ждать со вторника: воздух прогреется до +10...+15°С.