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Циклон «Зион», из-за которого Москву завалило снегом, принес интенсивные дожди и грозы

Через Пермский край проходит циклон «Зион», из-за которого завалило снегом Москву. На Урал он принес обильные осадки в разных районах региона, а также грозы.

Пресс-служба администрации Перми

Вечером 8 апреля и в ночь на 9 апреля выпало до трети месячной нормы осадков. Больше всего их было в Кочево и Чердыни — по 14 мм, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. В Кочево был в основном снег, который утром перешел в дождь. В Кудымкаре выпало 14 мм осадков, преимущественно в виде дождя. За прошедшие 12 часов 12 мм выпало в Чермозе, здесь также отмечался ливень с грозой, ее активность сохранялась вплоть до Кизела. Еще одна ячейка с грозой сформировалась чуть восточнее Перми.

По данным на утро 9 апреля, текущая интенсивность осадков составляет до 15 мм/ч. Метеорологи говорят, что на фоне интенсивного таяния снега и интенсивных осадков созданы условия для резких подъемов уровней воды в малых и средних реках и локальных подтоплений в центральных и южных районах края.

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