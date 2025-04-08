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В течение трех месяцев в городе будут считать и анализировать количество бродячих собак

В течение трех месяцев будут собирать и анализировать данные о бродячих собаках в разных микрорайонах Перми. В списке территорий: Центр, Вышка-2, Владимирский, Железнодорожный, Нагорный, Городские горки, Садовый, Закамск и еще 15 мест.

Freepik

На этих территориях определят площадки, которые нужно обходить несколько раз в день. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что все данные о встреченных там собаках нужно заводить в специальный профайл. В нем должны быть указаны возраст, окрас, размер, особенности поведения.

На основании полученных данных создадут расчет динамики численности собак без владельцев в Перми с 2020 года. На эти цели из бюджета готовы выделить 1,3 млн рублей.

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