В течение трех месяцев в городе будут считать и анализировать количество бродячих собак

На этих территориях определят площадки, которые нужно обходить несколько раз в день. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что все данные о встреченных там собаках нужно заводить в специальный профайл. В нем должны быть указаны возраст, окрас, размер, особенности поведения.

На основании полученных данных создадут расчет динамики численности собак без владельцев в Перми с 2020 года. На эти цели из бюджета готовы выделить 1,3 млн рублей.