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Остановку «Площадь Карла Маркса» предлагают переименовать

Оба остановочных пункта «Площадь Карла Маркса» в Перми могут переименовать. Вместо них предлагают дать другое название, связанное со званием «Город трудовой доблести».

Дмитрий Махонин/Telegram

Соответствующее предложение, по данным «Нового компаньона», поступило в Общественный совет по топонимике.

На площади Карла Маркса как раз находится 26-метровая стела «Пермь — город трудовой доблести». Ее установили в 2023 году, а само звание Перми присвоили в 2020-м за заслуги горожан и предприятий в годы Великой Отечественной войны. 

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