Остановку «Площадь Карла Маркса» предлагают переименовать

Соответствующее предложение, по данным «Нового компаньона», поступило в Общественный совет по топонимике.

На площади Карла Маркса как раз находится 26-метровая стела «Пермь — город трудовой доблести». Ее установили в 2023 году, а само звание Перми присвоили в 2020-м за заслуги горожан и предприятий в годы Великой Отечественной войны.