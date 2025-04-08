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Входные группы в экопарк долины реки Егошиха будут украшать ландшафтные дизайнеры

В Перми возродили ландшафтный фестиваль «Сады над Камой»: его не проводили с 2020 года, тогда он был в онлайн-формате. В этом году фестиваль состоится в апреле.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Фестиваль стартует с Первого международного ландшафтного конкурса природных городских территорий «Возвращение. Егошиха». Участникам предстоит обустроить 15 входных групп в экопарк «Егошихинская долина». Нужно подготовить ландшафтный проект, в котором задействованы малые архитектурные формы и растительность для биоразнообразия, а также согласовать его с жителями домов.

Оценит проекты экспертное жюри, в число которых вошли экоактивистка Надежда Баглея, председатель совета Пермского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов, руководитель МКУ «Городское зеленое строительство» Екатерина Овчинникова и другие. В рамках фестиваля планируют также провести лекции от городских экологов и экоактивистов.

Впервые фестиваль ландшафтного искусства «Сады над Камой» прошел в Перми в 2019 года. На эспланаде разбили несколько садов. В том же году проект назван лучшим событием года X Национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Информационный обзор редакции. 6+

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