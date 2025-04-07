В ближайшие дни потеплеет до 12 градусов, но это ненадолго

По данным ГИС-центра ПГНИУ, в понедельник, 7 апреля, днем температура воздуха на большей части края и в Перми будет близка к 0ºС, лишь на крайнем юге до +5…+7 ºС. Осадки будут на юге и юго-востоке края, а к вечеру они прекратятся. В ночь на вторник начнет поступать теплый влажный воздух с юго-запада: на юге будет около 0ºС, на севере -3…-8ºС, а во второй половине дня потеплеет до +10…+15ºС. А на севере возобновятся снегопады, они усилятся к вечеру при температуре воздуха 0…-1ºС. В Пермь во вторник, 8 апреля, вероятно ждет потепление до +10…+12ºС к вечеру.

В ночь на среду, 9 апреля, в теплый сектор циклона попадут северные районы: снег сменится дождем, возможен гололед. Ночь будет теплой: (+3…+8ºС по краю, до 0ºС на северо-западе, в Перми +5…+7ºС. Днем пройдут умеренные дожди (3-7 мм) на большей части Пермского края, в том числе в Перми. Столбик термометра будет на отметке +4…+9ºС, на крайнем юге потеплеет до +12ºС. По данным метеорологов благодаря потеплению и дождях во вторник и среду ожидается интенсивное таяние снега — это будет способствовать началу активного развития весеннего половодья на реках.

Далее в Пермском крае будет наблюдаться постепенное потепление в дневные часы. В четверг, 10 апреля, столбик термометра будет на отметке +3…+8ºС, а в Перми +5…+7ºС, осадков не ожидается. В пятницу, 11 апреля, ожидается +4…+9ºС, местами по северу до +2ºС. Осадки будут, но только на севере региона.