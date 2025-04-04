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«Гостиную Полины Бочули» планируют открыть в районе Тихого Компроса

«Гостиную Полины Бочуля» планируют открыть по новому адресу. Ранее пространство располагалось в доме на улице Сибирская, но из-за проблем с собственником его пришлось закрыть в декабре.

«Гостиная Полины Бочуля»
«Гостиная Полины Бочуля»

Стало известно, что в апреле «Гостиная» переезжает в отдельное здание в районе Башни смерти и Тихого Компроса. В новом месте также планируют устраивать лекции, мастер-классы и другие тематические события.

Кстати, в этом году в Перми появилось ивент-пространство «Квартира 54»: мы рассказывали (и показывали!), как прошло его открытие.

Информационный обзор редакции.

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