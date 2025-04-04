В выходные к похолоданию присоединятся дожди со снегом

нем 4 апреля столбик термометра будет от +2°С на севере края до +5°С на юге. В Перми ожидается до +4°С. Вечером на севере региона начнутся умеренные, а на юге – слабые осадки в виде мокрого снега с дождем.

В ночь на субботу температура понизится: на севере и востоке до 0°С, в Перми до +2°С. Днем с северо-запада начнет поступать холодный воздух. Прояснения будут сменять кратковременные заряды дождей и снежной крупы, на севере будет мокрый снег. Столбик термометра поднимется до +3…+8°С по краю и +5…+7°С в Перми.

В ночь на 6 апреля на большей части Пермского края начнутся заморозки до -1…-6°С, в Перми в районе -2…-4°С в Перми, а на юге края ожидается около +1°С. Днем облачность увеличится, поэтому прогрев будет слабым: до +1…+3°С. К вечеру в Перми и на юге региона может начаться снегопад. В разных районах количество осадков может быть от 1 до 5-7мм.