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В новом зоопарке появится веревочный городок

В новом зоопарке, который строят сейчас в микрорайоне Нагорный, планируют возвести веревочный городок. Он станет дополнительным развлечением для посетителей.

Минстрой Пермского края/Telegram

На поставку и монтаж веревочного городка потратят 33 млн рублей. По данным Business Class, работы должны закончить до 30 июня 2025 года.

Точных дат открытия нового зоопарка на Нагорном пока не называют, в последний раз речь шла о лете 2025 года. Постепенно новые объекты в зоопарке получают разрешение на эксплуатацию, в числе последних: львятник, павильоны для медведей, волков, а также тропических птиц.

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