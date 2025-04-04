В новом зоопарке появится веревочный городок

На поставку и монтаж веревочного городка потратят 33 млн рублей. По данным Business Class, работы должны закончить до 30 июня 2025 года.

Точных дат открытия нового зоопарка на Нагорном пока не называют, в последний раз речь шла о лете 2025 года. Постепенно новые объекты в зоопарке получают разрешение на эксплуатацию, в числе последних: львятник, павильоны для медведей, волков, а также тропических птиц.