В этом году планируют запускать фейерверки: их будет три

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что 1 мая фейерверк будет длиться не меньше пяти минут. В День Победы салют будет более долгим — десять минут. 12 июня длительность фейерверка состоит не меньше семи минут.

Отметим, что в 2024 году салют в Перми запускали только на День города. От фейерверков на Первомай и День Победы тогда отказались в связи с усилением мер антитеррористической защиты. Напомним, статус «Город трудовой доблести» по закону обязывает праздновать и запускать салюты 1 и 9 мая, а также 12 июня. Соответствующее звание Пермь получила в 2020 году.