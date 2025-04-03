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В этом году планируют запускать фейерверки: их будет три

В 2025 году в Перми планируют три раза запускать фейерверки — на 1 Мая, День Победы и День города. Власти уже выбрали подрядчика, который этим займется.

Unsplash

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что 1 мая фейерверк будет длиться не меньше пяти минут. В День Победы салют будет более долгим — десять минут. 12 июня длительность фейерверка состоит не меньше семи минут.

Отметим, что в 2024 году салют в Перми запускали только на День города. От фейерверков на Первомай и День Победы тогда отказались в связи с усилением мер антитеррористической защиты. Напомним, статус «Город трудовой доблести» по закону обязывает праздновать и запускать салюты 1 и 9 мая, а также 12 июня. Соответствующее звание Пермь получила в 2020 году.

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