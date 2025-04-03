Пермь стала четвертой по качеству городской среды среди миллионников

Пермь заняла четвертое место по качеству городской среды среди 16 миллионников. Города оценивали министерство строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от МВД России, минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.
По итогам 2024 года Пермь набрала 252 балла, уступив только Москве (312), Санкт-Петербургу (283) и Казани (254). В конце рейтинга оказался Волгоград (184).
Наиболее высокие баллы эксперты дали Перми за общегородское пространство и социально-досуговую инфраструктуру. По сравнению с 2023 годом город поднялся на несколько позиций.
Информационный обзор редакции.
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