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Пермь стала четвертой по качеству городской среды среди миллионников

Пермь заняла четвертое место по качеству городской среды среди 16 миллионников. Города оценивали министерство строительства и ЖКХ РФ на основании данных, полученных от МВД России, минкультуры России, Роспотребнадзора, Росстата и института развития ДОМ.РФ.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По итогам 2024 года Пермь набрала 252 балла, уступив только Москве (312), Санкт-Петербургу (283) и Казани (254). В конце рейтинга оказался Волгоград (184).

Наиболее высокие баллы эксперты дали Перми за общегородское пространство и социально-досуговую инфраструктуру. По сравнению с 2023 годом город поднялся на несколько позиций.

Информационный обзор редакции.

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