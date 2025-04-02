С 20 апреля начнется тотальная обработка от грызунов

C 20 апреля в Перми начнутся ежегодные мероприятия по тотальной дератизации. Обрабатывать от грызунов будут территории школ, детсадов, домов культуры, домов под управлением УК и ТСЖ, производственные объекты.
В пресс-службе городской администрации говорят, что используемые для дератизации в Перми препараты разрешены к применению: они сертифицированы и безопасны для людей и домашних животных. Обработка считается успешной, если грызуны не появляются в течение трех месяцев после нее.
В районных администрациях начали принимать сообщения о некачественной уборке контейнерной площадки, незаконных свалках и замеченных грызунах. Закончить тотальную дератизацию в Перми планируют 20 мая.
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