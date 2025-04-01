Известно, какой погоды стоит ждать в апреле 2025 года: метеорологи дали прогноз

Первая декада апреля 2025 года окажется, скорее всего, теплее нормы на 3˚С на юге и около нормы на севере. Первое похолодание в апреле 2025 года стоит ждать уже 3 и 4 числа. Возможен мокрый снег на севере края, но осадки вероятны и в районе Перми. На юге края и в центральных районах Пермского края во второй пятидневке ожидается сход снега и развитие весеннего половодья на реках. Но его интенсивность будет зависеть от осадков и тепла 7-10 апреля.

Во второй декаде апреля 2025 года Пермский край окажется в более холодных воздушных массах: есть основания ожидать холодную вторую декаду апреля. В таком случае таяние снегов остановится. Третья декада может быть близкой к климатической норме или чуть выше нее. Но метеорологи напоминают, что долгосрочные прогнозы имеют пока низкую степень надежности.