Со среды характер погоды в Пермском крае начнет резко меняться

В понедельник и во вторник еще сохранится солнечная и теплая погода в Пермском крае, на большей его части. Ночью ожидается -4…+1°С, а днем +8…+13°С. Но на севере края будет на 1-2°С прохладнее, чем в воскресенье, когда воздух прогревался до +14°С. В Перми 31 марта и 1 апреля ночью ожидается -1…-3°С и днем +10…+12°С.

В среду, 2 апреля, погода резко начнет меняться. Этот день может стать самым теплым на неделе на юге Пермского края и в Перми: ночью ожидается +2…+4°С, а днем до +11…+14°С с небольшими дождями. По словам метеорологов, поступление влажного воздуха и дожди должны ускорить снеготаяние. На севере региона может выпасть до 8-10 мм осадков, которые перейдут в мокрый снег. Вечером дожди пройдут в центральных и южных районах.

В ночь на четверг ожидается до 0…+2°С с небольшими осадками. Днем столбик термометра будет в пределах +2…+5°С, возможен небольшой мокрый снег. В ночь на пятницу, 4 апреля, похолодает до 0…-5°С. Днем ожидается потепление до +4…+9°С: на юге будет теплее, на севере холоднее. На северо-западе края возможны небольшие дожди.