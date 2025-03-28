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Стало известно, как в итоге назовут маленькую белую медведицу

Жители Пермского края наконец выбрали имя для маленькой белой медведицы, которая родилась в конце 2024 года у пары Милы и Сэрику. По итогам голосования, которое проходило на нескольких площадках — ВКонтакте и в Телеграме — победила Парма. За это имя отдали голоса более 16 тыс. человек.

Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram

Малышка появилась в конце 2024 года у пары у Сэрику и Милки, несколько месяцев пол новорожденного был загадкой. После медвежьего гендер-пати стало ясно, что это девочка. В списке было десять имен, среди них также: Кама, Пероша, Астра, Снежка, Аврора. 

Ранее в зоопарке рассказывали о том, что малышка активно растет и вовсю проявляет любознательность. Доступ к вольеру Милы и Пармы пока ограничен — чтобы не пугать животных. 

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