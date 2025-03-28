Стало известно, как в итоге назовут маленькую белую медведицу

Малышка появилась в конце 2024 года у пары у Сэрику и Милки, несколько месяцев пол новорожденного был загадкой. После медвежьего гендер-пати стало ясно, что это девочка. В списке было десять имен, среди них также: Кама, Пероша, Астра, Снежка, Аврора.

Ранее в зоопарке рассказывали о том, что малышка активно растет и вовсю проявляет любознательность. Доступ к вольеру Милы и Пармы пока ограничен — чтобы не пугать животных.