Солнечно и сухо: рассказываем, какой погоды ждать в последние выходные марта

Из-за отсутствия плотной облачности и сухости суточная амплитуда воздуха будет существенной, но классической для весны: ночью местами до –8°C, а днем до +12°C. В субботу, 29 марта, в Пермском крае будет малооблачно и без осадков. Ночью температура воздуха –4...+1°C, на юге и востоке до –8°C, в Перми до –5...–3°C. Днем воздух прогреется до +7...+12°C. В Перми можно ждать +10...+12°C.

30 марта, в воскресенье, на юге будет переменная облачность, но без осадков, на остальной территории — малооблачно. Ночью столбик термометра будет на отметке –8...–3°C, в Перми в районе –5°C. Днем температура воздуха будет такой же, как накануне: +7...+12°C по краю и +10...+12°C в Перми, но прибавится южный ветер 2-7 м/с.