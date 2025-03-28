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Ядерную подводную лодку «Пермь» запустили на воду

В Северодвинске 27 марта запустили на воду атомный подводный ядерный крейсер, названный в честь Перми. Теперь судно ждут морские испытания.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Планируется, крейсер заступит на службу в 2026 году. Глава региона Дмитрий Махонин рассказал, что передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя прикамской земли.

Напомним, закладка крейсера началась в июле 2016 года. Подводная лодка «Пермь» проекта 885М — шестая в семействе 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М». Но она станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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