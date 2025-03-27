Март 2025 года может попасть десятку самых теплых за последние 100 лет

По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура воздуха за март в Перми возможно окажется чуть ниже -1°С. Первый весенний месяц 2025 года может занять 5 или 6 место в рейтинге самых теплых за последние 100 лет наблюдений. Метеорологи пояснили, что этот март может уступить рекордным 2020 и 2023, а также 1975, 1995 и 2008 гг., когда среднемесячная температура воздуха составила -1,1…-1,2°С.

Кстати, сход снега в этом году тоже будет отличаться от привычного. По прогнозам, он начнется на две недели раньше.