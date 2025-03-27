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Март 2025 года может попасть десятку самых теплых за последние 100 лет

Характер погоды в Пермском крае до конца марта 2025 года будет определять высотно-теплый антициклон с центром над Казахстаном. Поэтому ближайшие дни окажутся солнечными и практическим безветренными.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура воздуха за март в Перми возможно окажется чуть ниже -1°С. Первый весенний месяц 2025 года может занять 5 или 6 место в рейтинге самых теплых за последние 100 лет наблюдений. Метеорологи пояснили, что этот март может уступить рекордным 2020 и 2023, а также 1975, 1995 и 2008 гг., когда среднемесячная температура воздуха составила -1,1…-1,2°С.

Кстати, сход снега в этом году тоже будет отличаться от привычного. По прогнозам, он начнется на две недели раньше.

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