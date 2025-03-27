Сход снега в этом году начнется на две недели раньше

По данным на 25 марта высота снежного покрова в Пермском крае составляет в среднем 43 см. Метеорологи говорят, что обычно такой уровень наблюдается примерно 6 апреля.

«Предпосылок для пополнения снега нет. До конца месяца снеготаяние продолжится ввиду сохранения оттепели. Быстрому сходу снега будут препятствовать только слабо морозные ночи с отметками -6...-1°С. Впрочем, местами даже ночью около 0...+1°С», — объяснили авторы проекта «Метеоролог и я».

Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов добавил, что более интенсивное таяние снега в Пермском крае начнется на следующей неделе, со вторника. На это будет влиять повышение температура воздуха в ночное время.