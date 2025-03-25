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На 40 остановках планируют установить лайтбоксы

В Перми на остановках общественного транспорта появятся лайтбоксы. Двусторонние рекламные конструкции планируют монтировать в боковые стенки павильонов.

Пресс-служба администрации Перми

В 2025 году лайтбоксы появятся на 40 остановочных павильонах, на которых можно установить эти конструкции. Власти намерены выставить места для рекламы на торги, арендная плата будет поступать в городской бюджет.

Как уточнили в пресс-службе Пермской городской думы, сейчас правила благоустройства не предполагают установку лайтбоксов. Но депутаты одобрили эти изменения: проект решения включает требования к элементам и размерам этой рекламной конструкции.

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