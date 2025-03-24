На месте инфекционной больницы разместится Александровский сквер

Новое пространство на месте инфекционной больницы будет назваться Александровским сквером. За него отдали голоса 34,6% жителей Перми. Как рассказал глава региона Дмитрий Махонин, строительство сквера начнется в третьем квартале 2025 года. На этом месте появятся детская площадка, место для проведения мероприятий и тихая зона, где можно будет отдохнуть.

Будущий сквер находится недалеко здания бывшей Александровской больницы (сейчас это корпус Краевой клинической больницы). Она была названа в честь императора Александра I, посетившего Пермь и порекомендовавшего построить новое здание.

В голосовании также участвовали другие названия: Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер им. Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха.