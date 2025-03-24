Эта неделя принесет в Пермский край потепление до +10 градусов

Днем в понедельник, 24 марта, с запада начнет распространяться теплая воздушная масса по северной периферии антициклона. Ожидается потепление. На севере и северо-западе Пермского края столбик термометра достигнет самой высокой температуры с начала месяца +6…+8°С. В остальных районах воздух прогреется до +3…+6°С, в Перми до +5°С.

Со вторника по пятницу на погоду в Пермском крае продолжит влиять этот же антициклон. Вторник, 25 марта, окажется ясным, ночью столбик термометра будет на отметке -2…-7°С, на юге в низинах до -10°С. Днем воздух прогреется до +6…+11°С в крае, а в Перми можно ожидать потепления до +8°С.

Среда, 26 марта, будет облачной. Ночью в основном 0…-3°С, на юге до -5°С. Днем воздух прогреется до +4…+8°С, в Перми +5…+7°С.

27 и 28 марта опять ожидается прояснение. Ночи будут с температурой воздуха до -1…-6°С на большей части края, в Перми столбик термометра будет на уровне до -2…-4°С, на севере -1…+1°С. К концу недели дневной прогрев усилится: до +6…+11°С. Теплее всего будет на северо-западе, а в Перми ожидается до +7…+9°С. Ветер будет, на севере умеренный с порывами до 10-12 м/с, на остальной территории Пермского края слабый.

По прогнозам в субботу придут дожди, а в воскресенье начнется потепление, обусловленное выносом тропической воздушной массы из Ирана через Европейскую территорию России.