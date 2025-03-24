Показываем концепцию памятника Строгановым: его утвердила конкурсная комиссия

Комиссия выбрала проект скульптора Алексея Залезаева и архитектора Виктора Воженникова. Для будущего памятника рассматривали пять площадок, но в итоге остановились на этой, у отеля «Урал». Известно, что высота монумента будет достигать 26 м, а сам он будет представлять стелу с двуглавым орлом.

Планировалось, что к созданию монумента династии Строгановых приступят в 2025 году. Как сообщает «Коммерсант», теперь концепцию памятника предложат для рассмотрения городским и краевым властям.

Кстати, в сквере на Маршала Рыбалко появится памятник, посвященный другой исторической фигуре — Александру Невскому.

Информационный обзор редакции.